Carlos Plá Valencia, 25 MAR 2026 - 12:08h.

Un bombero que ha subido a la palmera a rescatar al operario también ha quedado atrapado y ha sufrido la caída desde lo alto de la palmera resultando herido

El momento en que una niña de dos años es liberada por los bomberos tras quedar su dedo encajado en una silla metálica en Castellar, Valencia

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Un operario de 41 años que realizaba trabajos de poda en una palmera en Valencia ha sido rescatado por los bomberos tras quedar atrapado entre las ramas de la copa a unos 20 metros de altura.

Durante las labores de rescate, el hombre ha entrado en parada cardíaca y un bombero ha quedado atrapado entre las ramas, lo que ha llevado a tomar la decisión de tumbar el árbol para proceder a su evacuación de urgencia.

Según informan fuentes municipales, los Bomberos de València han intervenido en este servicio de rescate, puesto en marcha tras quedar el operario atrapado en una palmera en el número 11 de la calle Pérez Escrich de la ciudad del Turia. Hasta el lugar se han movilizado efectivos del parque de Campanar.

Trasladados al hospital

Al lugar han acudido dos unidades del SAMU y una unidad SVB. El equipo médico del SAMU, tras liberar al hombre de las ramas, ha realizado maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de estabilización al operario de 41 años, y han conseguido revertir la parada cardíaca. Posteriormente, ha sido evacuado en una de las ambulancias del SAMU al Hospital La Fe, donde está siendo atendido de los graves politraumatismos sufridos por la presión de las propias hojas de la palmera.

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Asimismo, debido a la complejidad de la intervención y a la necesidad de abatir la palmera y proteger al trabajador, un bombero ha sufrido una fuerte caída y tras ser atendido por dolor lumbar y ha sido trasladado al Hospital General, según informan desde el CICU.