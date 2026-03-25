Claudia Barraso 25 MAR 2026 - 19:12h.

La madre acusada de matar y congelas a sus bebés en Francia expresa su arrepentimiento y afirma que "no supo reaccionar"

Encuentran los cadáveres de dos bebés en un congelador de una casa en Alto Saona, en el este de Francia: hay dos detenidos

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En febrero, las autoridades francesas encontraron los cadáveres de dos bebés en el congelador de una casa en Aillevillers-et-Lyamont. En el domicilio donde fueron encontrados vivía un hombre de 50 años y su pareja, con la que tuvo varios hijos, abandonó la casa voluntariamente en diciembre. Ambos fueron detenidos.

La madre de los bebés que fueron encontrados muertos ha declarado este miércoles frente al Tribunal de Assises de Vaucluse y delante de sus tres hijas. Aurélie S, ha confesado que ella fue la responsable de poner los cuerpos en el congelador: “Ahí es donde lo puse, en el congelador. No sé por qué no llamé a los servicios de emergencia. Perdí el equilibrio, no era yo mismo, me arrepentiré toda la vida de no haber hecho las cosas bien”, según recoge en declaraciones el medio 'Parisien'.

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En 2016 guardó al primer bebé y un año después al segundo en la casa donde fueron encontrados. La investigación determinó que la muerte de las dos pequeñas encontradas no fue natural, por lo que la madre está acusada de matarlas. Durante el juicio, la detenida estaba sollozando y tenía sus manos cruzadas sobre su vientre. Aún reconociendo que ella puso los dos cadáveres ahí, afirmó que sus muertes fueron naturales y que no pudo explicar por qué, pero que decidió congelar sus cuerpos.

Ocultó el embarazo y nacimiento a sus familiares

En su testimonio, repitió que estaba en una situación de shock al ver a sus hijos muertos: “No sé por qué no reaccioné, fui totalmente irresponsable. Me arrepentiré toda mi vida”. Tras escuchar sus palabras, la madre sigue siendo acusada del asesinato de los niños, quienes afirma que nacieron muertos y que no supo qué hacer con ellos, por lo que decidió meterlos en el congelador.

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Sin embargo, el comportamiento de la mujer durante esos años era extraño, ya que llegó a esconder a su entorno familiar que estaba embarazada, incluso cuando se puso de parto las dos veces. Nadie supo del nacimiento de los dos bebés fallecidos, ambas niñas. Por lo que, en cuanto a la investigación del caso, la madre sigue siendo la principal sospechosa.