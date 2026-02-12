Alberto Rosa 12 FEB 2026 - 18:11h.

Una importante investigación policial se ha abierto en Francia tras el hallazgo el pasado martes 10 de febrero de dos cadáveres de bebés en el congelador de una casa en Aillevillers-et-Lyaumont, en Alto-Saona. Hay dos personas detenidas y puestas bajo custodia policial.

Los cuerpos fueron hallados el martes por la tarde durante un gran despliegue policial, tal y como recoge ‘L’Est Républicain’. El suceso ha sido confirmado también por otros medios como ‘ICI Besançon’, ‘France 3’ y ‘AFP’.

Agentes de la gendarmería acordonaron completamente un tramo de la calle Charles-Demandre, en el centro de este municipio rural de 1.755 habitantes, al norte del departamento, entre Vesoul y Épinal (Vosges). Hasta alrededor de las 01:00 de la madrugada de esa noche no fue posible acceder a la zona a pie o en coche. Los pocos transeúntes que pasaban por allí no tenían ni idea de lo que estaba sucediendo.

El alcalde de Aillevillers-et-Lyaumont, Jean-Claude Tramesel, explicó a la AFP que la policía lo contactó para informarle que bloquearían la calle el martes a partir de las 18h00 y durante toda la noche. "Este es un pequeño pueblo de 1.500 habitantes. Siempre pensamos que este tipo de incidentes les ocurren a otras personas... Estamos atónitos", comentó.

La policía fue alertada el martes del hallazgo de un cadáver de bebé en el congelador de una casa en la que vive un hombre de unos 50 años. Su pareja, con quien tuvo varios hijos, supuestamente abandonó la casa voluntariamente en diciembre.

Los investigadores confirmaron el hallazgo del cadáver, que condujo al descubrimiento de un segundo cuerpo en el mismo lugar. En estos momentos hay dos personas detenidas, la mujer de unos 50 años y el hombre con el que vivió hasta diciembre, según ha informado ‘L’Est Républicain’. Habría sido el hombre, expareja de la mujer, quien habría avisado a las autoridades del hallazgo.

Respecto a la pareja, el Sr. Tramesel explicó que «son personas que llevan unos veinte años viviendo en el pueblo, pero no trabajan allí. Son personas que no llaman la atención". Investigadores de la brigada de investigación de Lure y de la sección de investigación de Besançon, junto con un técnico de identificación forense de Vesoul, se desplegaron en el lugar.

"Teniendo en cuenta el carácter criminal de los hechos cometidos en Aillevillers-et-Lyaumont", el fiscal de Haute-Saône, Arnaud Grécourt, anunció a primera hora de la tarde del jueves que remitía el caso al fiscal de Besançon. La mujer arrestada, madre de nueve hijos de dos matrimonios, comparecerá ante un juez en Besançon este jueves por la tarde. La investigación la llevan a cabo conjuntamente los gendarmes de la brigada de investigación de Lure y la sección de investigación de Besançon.