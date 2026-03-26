El autobús trataba de embarcarse en un ferry de la terminal de la localidad bangladesí de Daulatdia

El autobús llevaba a unos 40 pasajeros a bordo

Compartir







La caída de un autobús al río Padma, en Bangladesh, mientras trataba de embarcarse este pasado miércoles 25 de marzo en un ferry de la terminal de la localidad bangladesí de Daulatdia, a unos 60 kilómetros de la capital, Daca, ha provocado la muerte de al menos 23 personas, según las autoridades bangladesís.

Así lo ha comunicado en redes sociales el Servicio de Bomberos y Defensa Civil de Bangladesh, que ha indicado que los bomberos desplegados han recuperado 20 cuerpos del vehículo y que otra persona ha sido rescatada muerta por un buzo de la Marina.

PUEDE INTERESARTE Un camión cae al mar en el puerto de Vigo tras fallarle los frenos: el conductor pudo salir por su propio pie

Asimismo, ha señalado que la población local ha rescatado a ocho personas, entre las cuales "dos mujeres han sido declaradas muertas" tras su llegadas al hospital.

PUEDE INTERESARTE Una persecución por las calles de Pontevedra acaba con un coche policial en un desnivel de varios metros y sus dos ocupantes atrapados

El accidente tuvo lugar el pasado miércoles cuando el autobús, con unos 40 pasajeros a bordo, perdió el control sobre la plataforma desde la cual quería embarcarse en un ferry destinado al transporte de vehículos, cayendo acto seguido al río.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En aras de investigar los hechos, la Administración del distrito en el cual ha ocurrido el siniestro ha impulsado la creación de una comisión de cinco miembros que habrá de presentar un informe en los próximos días.