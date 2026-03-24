Patricia Martínez 24 MAR 2026 - 12:34h.

El conductor ha contado que perdió el control del tráiler que fue cayendo hasta acabar en el agua

Los servicios de emergencia trabajan en la zona para poder retirar el camión del agua

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VigoUn accidente casi de película que, por suerte, ha quedado solo en un susto ha alterado la rutina del puerto de Vigo este martes. La imagen de un camión “encajado” en la pequeña playa de O Mende, en Teis ha sorprendido a los trabajadores del muelle de Teis.

El tráiler ha perdido los frenos esta mañana en uno de los muelles del puerto y ha acabado cayendo al mar. Su conductor ha resultado ileso y ha podido salir por su propio pie de la cabina, ya que el camión cayó en una zona de poca profundidad.

El accidente sucedió a primera hora de este martes, minutos antes de las diez de la mañana, en una zona industrial del puerto de Vigo, en Teis, delante de la pequeña playa de O Mende, en los conocidos como muelles de Frigalsa.

El conductor notó un fallo en los frenos y perdió el control del tráiler

El conductor del camión ha relatado que cuando estaba maniobrando en el muelle, notó un fallo en los frenos. El camión se deslizó entonces sin control por la zona del muelle, en un tramo de bajada y el conductor fue incapaz de controlar el vehículo, que acabó hundido parcialmente en una zona poco profunda. El hombre pudo salir por su propio pie de la cabina del camión.

Testigos presenciales han confirmado que el camión "arrasó" mientras iba sin control a varios coches que se encontraban aparcados por su camino, dejando importantes daños materiales en "cuatro o cinco" automóviles que estaban aparcados en la zona.

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El accidente ha movilizado a la Policía Local, Bomberos, Protección Civil y Gardacostas de Galicia. Hasta el lugar se desplazó una ambulancia del 061 por si fuese necesario atender a algún herido.

Desplegadas barreras anticontaminación en la zona

Los servicios de emergencia continúan trabajando en el muelle, para tratar primero de estabilizar el vehículo y que no caiga totalmente al agua, y para después retirar el camión del agua de la forma más segura.

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Desde Gardacostas de Galicia, han movilizado también a las embarcaciones "Mar de Galicia" y "Ría de Vigo", con base en el puerto vigués, y se han desplegado barreras anticontaminación en la zona.

La Autoridad Portuaria de Vigo también ha confirmado que ha movilizado medios de Salvamento Marítimo, de la empresa de lucha contra la contaminación SEGEM, buzos de Northcomdiving, y personal de Medio Ambiente y Seguridad del puerto vigués, para colaborar en los trabajos de retirada del vehículo, para los que será necesaria una grúa.