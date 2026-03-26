El cuñado de la mujer también ha sido condenado a prisión permanente revisable por un delito de asesinato

El jurado popular declara culpable de asesinato a la mujer que tiró a su bebé a la basura en Porto Cristo

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La Audiencia de Palma ha condenado a prisión permanente revisable por un delito de asesinato a la madre de una bebé de unas 26 o 27 semanas a la que arrojó a un contenedor de Porto Cristo (Mallorca) tras nacer en un coche. en noviembre de 2023.

La presidenta del Tribunal del Jurado de la Audiencia de Palma ha dictado la sentencia, que también recoge la misma condena de prisión permanente revisable para el cuñado de la acusada, que arrojó a la recién nacida a la basura. La hermana de la madre condenada, deberá pagar una multa de 5.400 euros por el delito de omisión del deber de socorro.

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El jurado popular emitió un veredicto de culpabilidad por unanimidad contra Y.M.L., madre de la bebé fallecida, y contra su cuñado G.P.Z, que la tarde del 2 de noviembre de 2023 abandonaron al bebé prematuro en un contenedor.

La condenada dio al bebé vivo a su cuñado que lo tiró en un contenedor

Los hechos ocurrieron el 3 de noviembre de 2023 en Porto Cristo, donde una mujer embarazada de entre 26 y 27 semanas dio a luz a una niña en un coche en el que iba con su hermana y su cuñado.

La mujer entregó la recién nacida a su cuñado para que la arrojara a un contenedor de Porto Cristo, siendo "ambos plenamente conscientes de que se hallaba con vida" y "con la intención de acabar con su vida", según el informe de la Fiscalía, que defendió ante el jurado que la madre y el hombre abandonaron a la criatura en la basura, en vez de llevarla a un hospital que había a escasos 400 metros.

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El primer juicio, que tuvo lugar en noviembre de 2025, fue suspendido por las dudas generadas de un médico perito propuesto por las defensas de los tres acusados. Su informe descartaba que el bebé arrojado a la basura naciera con vida y señalaba a una supuesta negligencia médica por parte de la ginecóloga que unos días antes del suceso atendió a la madre de la bebé en el Hospital de Manacor.