La presidenta del Tribunal acuerda suspender el juicio hasta que el perito que defiende a la acusada aporte la documentación que acredite su titulación en Medicina

La fiscal del caso del bebé que murió arrojado a un contenedor en Manacor: "Nació viva y llegó caliente al hospital"

El juicio a una madre, acusada de la muerte de su bebé, recién nacida, arrojada a un contenedor en Porto Cristo (Mallorca) ha quedado aplazado hasta el próximo miércoles. La magistrada así lo ha decidido después de que surgieran sospechas sobre la falta de titulación de uno de los peritos que ya declaró este martes.

El perito Carlos Cuadrado Gómez-Serranillos, condenado por estafa en la venta de unos cursos, intervino en la víspera en el juicio a propuesta de la defensa de la madre de la recién nacida, fallecida en noviembre de 2023, según había adelantado la prensa balear.

La magistrada-presidenta del Tribunal del Jurado ha acordado suspender cuatro días la vista a la espera de nueva documentación y nueva prueba, tal y como est�á previsto en la ley del jurado, con el fin de validar si el perito que insistió en que la niña nació muerta está habilitado para ejercer como médico forense. El próximo 5 de noviembre la magistrada se volverá a reunir con las partes personadas en el procedimiento, según han informado fuentes del TSJIB.

La Fiscalía pide prisión permanente revisable para la madre y su cuñado, acusados de tirar a la recién nacida a un contenedor de basura

La Fiscalía pide la condena de prisión permanente revisable para la madre de la neonata y para un tío de la bebé que, según relató una vecina, depositó en una basura la placenta y el feto envuelto en unos paños, mientras la mujer esperaba en un coche, sin ropa íntima y tapada con una toalla ensangrentada.

En la víspera, el presunto perito forense defendió, en base a los datos objetivos y la información de los expedientes médicos y la autopsia, que la recién nacida no respiró al nacer ni tenía posibilidades de sobrevivir fuera del útero de su madre.

Los hechos que se juzgan ocurrieron en noviembre de 2023, cuando la principal acusada, que se hallaba embarazada de entre 26 y 27 semanas, inició espontáneamente el proceso de parto en el interior de un vehículo que conducía su cuñado, también acusado de matar a la recién nacida.

El ministerio fiscal sostiene que, una vez la mujer había dado a luz a la bebé, de común acuerdo con el tío de la bebé, y siendo ambos plenamente conscientes de que la criatura estaba viva, la madre entregó la niña al encausado para que la arrojase a un contenedor de basuras en Porto Cristo. Además, una tía de la recién nacida también está procesada por un delito de omisión de deber de socorro.