Investigan la brutal agresión a una menor de 13 años en Pontevedra grabada y difundida en redes sociales

La Fiscalía investiga la agresión grupal a una menor en Pontevedra, difundida en redes, mientras analiza posibles delitos

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La Fiscalía de Menores investiga, en colaboración con la Policía Nacional, la agresión sufrida por una menor de 13 años el pasado 6 de marzo en la plaza de Barcelos, en Pontevedra, en la que presuntamente participaron cuatro chicas y un chico de entre 12 y 14 años.

Según la denuncia presentada por los padres de la víctima, la menor recibió puñetazos, patadas y golpes, y le arrancaron varios mechones de pelo durante el ataque.

El episodio fue grabado en vídeo y difundido en redes sociales, lo que permitió a los agentes identificar a los implicados en los hechos.

Atención médica y denuncia

La joven acudió a un centro hospitalario, donde se le realizó un reconocimiento médico, cuyos resultados fueron incorporados a la denuncia presentada por la familia.

El Ministerio Fiscal ha abierto diligencias preliminares para esclarecer los hechos, investigando dos posibles delitos: uno de lesiones y otro contra el honor y la intimidad, este último por la difusión de las imágenes.

Los investigadores ya han tomado declaración a los menores implicados.

Responsabilidad penal y civil

Fuentes fiscales señalan que la mayoría de los implicados son menores de 14 años, edad a partir de la cual se puede exigir responsabilidad penal.

En estos casos, la Fiscalía debe archivar la vía penal y trasladar la información a los servicios de protección de menores, que pueden aplicar medidas socioeducativas o seguimiento familiar.

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No obstante, la responsabilidad civil recaería en los padres o tutores legales, quienes podrían tener que responder económicamente por los daños causados.