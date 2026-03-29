Un hombre denuncia una agresión homófoba al grito de "maricón" en Salamanca: "Tengo muchísimo miedo"

En el vídeo aparece con la cara ensangrentada, una ceja abierta y visiblemente alterado mientras regresaba a su casa

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SalamancaUn hombre denuncia a través de sus redes sociales que ha sido víctima de una agresión de carácter homófobo durante la madrugada en Salamanca. La víctima, llamada Jesús Ortega, ha subido un vídeo explicando que fue agredido por varios jóvenes que le pegaron y le insultaron al grito de "maricón".

En el vídeo aparece con la cara ensangrentada, una ceja abierta y visiblemente alterado mientras regresaba a su casa. Según cuenta el hombre, el ataque se produjo "sin motivo alguno". "Me acaban de pegar gritándome maricón… tengo muchísimo miedo", reconoce en las imágenes.

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Gracias al vídeo han identificado a dos de los cuatro presuntos agresores

Jesús relata que estaba llegando a su casa y que, pese al shock por la agresión, ha decidido contar lo ocurrido públicamente para denunciarlo. Tiempo después, ha subido una actualización sobre su estado de salud debido a la preocupación y los mensajes de apoyo.

En una historia de Instagram, Jesús afirma que se encontraba mejor y que gracia a la difusión del vídeo han podido identificar a dos de los cuatro presuntos agresores. "Muchas gracias a todos por el apoyo. Esto no se puede permitir", enfatiza.

De momento, no ha confirmado que se haya abierto las diligencias policiales pero ha asegurado que tiene intención de denunciar los hechos. El vídeo ha generado numerosas reacciones y muchos usuarios han denunciado el carácter homófobo del ataque, mostrando su solidaridad con Jesús.