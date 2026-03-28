Las arrestadas han comparecido ante el juez y después han sido trasladadas al centro penitenciario provincial

Cinco jóvenes detenidas por la brutal agresión a una mujer trans en un pub de La Bañeza, en León

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La BañezaEn La Bañeza siguen consternados por la brutal paliza a Bianca Fernández, Miss Trans Zamora 2024, en un pub. La Guardia Civil ha detenido a cinco mujeres, de entre 18 y 24 años de edad, como autoras de la paliza. Según informa Marcos Baz, ya han pasado a disposición judicial.

Las arrestadas han comparecido ante el juez y después han sido trasladadas al centro penitenciario provincial. Los hechos ocurrieron el pasado sábado, cuando la víctima recibió una paliza grupal después de ser insultada en los baños.

Bianca tiene la mandíbula fracturada y tendrá que ser operada

Bianca Fernández sufre lesiones graves tanto en la mandíbula como en el párpado por las agresiones físicas. La joven tuvo que volver a ser hospitalizada por las heridas. Así lo ha manifestado la organización de Miss Trans España, que ha expresado su "profunda preocupación" por el estado de la víctima, su compañera Bianca, Miss Trans Zamora.

"Este hecho no solo evidencia la extrema violencia que sufrió, sino también la crudeza de una realidad que sigue afectando a las personas trans en nuestra sociedad", ha agregado. En una publicación efectuada en redes sociales la organización de Miss Trans España ha condenado "de manera rotunda y absoluta" esta agresión, "motivada por el odio y la intolerancia".

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"No podemos permitir que ser quien eres suponga un riesgo para tu vida", ha apostillado. Además, ha querido alzar la voz por la mujer agredida: "Ni una agresión más. Ni un paso atrás en derechos y dignidad". Los vecinos de La Bañeza también se han volcado con ella y han mostrado una profunda condena social por los hechos.