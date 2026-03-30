La hermana de Déborah asegura que el sistema dejó a su familia en la estacada

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La familia de la viguesa Déborah Fernández Cervera, desaparecida en abril de 2002 y cuyo cuerpo sin vida fue encontrado días después en una cuneta de O Rosal, ha solicitado al juzgado de Tui que traslade las diligencias, llevadas a cabo en su día por la Policía Nacional, a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

"Este caso necesita una nueva mirada", ha expresado la hermana de Déborah, Rosa Fernández Cerveira, que ha confirmado esta solicitud por parte del equipo legal de la familia, casi dos años después de que el tribunal de instancia de Tui hubiese acordado el sobreseimiento y archivo provisional, al no haber indicios suficientes contra el único investigado, Pablo P.S.L., exnovio de la chica.

Unas pesquisas que necesitan "una nueva mirada"

"Hay luchas que no hacen ruido, pero no se detienen nunca. Durante meses -casi un año y medio- hemos tenido que parar", ha señalado Rosa Fernández-Cervera, antes de volver a lamentar que "el sistema" dejó a su familia "en la estacada, sin respuestas y sin soluciones". "Y aún así, aquí seguimos. En silencio, con discreción, sin rendirnos", expone.

Al respecto, ha explicado que la familia ha pedido que se traslade la investigación a manos de la UCO, unas pesquisas que necesitan "una nueva mirada", "mentes limpias" y "una investigación real, desde el principio".

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"Porque hay errores que no pueden seguir marcando el destino de la verdad. No buscamos culpables a la ligera. Buscamos la verdad. Porque el archivo de una causa no puede ser el final cuando quedan tantas preguntas abiertas", ha incidido, antes de añadir que "Déborah merece justicia, y su familia, también".