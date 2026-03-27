Claudia Barraso 27 MAR 2026 - 17:52h.

Encuentran sin vida el cuerpo de un hombre de 58 años que llevaba casi un mes desaparecido en Córdoba

Encuentran a un hombre muerto en Córdoba capital y a otro en Lucena, ambos en zonas de campo

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La Asociación SOS Desaparecido ha confirmado a través de redes sociales que Juan V.E, el hombre desaparecido desde hace casi un mes en Córdoba, ha sido localizado sin vida junto al arroyo de las Coronadas en la zona de Torre de la Barca.

El hombre llevaba casi desaparecido un mes y las autoridades no consiguieron dar su paradero hasta comienzos de esta semana. Tras la localización e identificación del cadáver, trasladaban la información a la asociación, que rápidamente desactivaba la alerta y confirmaba que Juan había fallecido. Tenía 58 años, medía 1,70 metros y solía desplazarse en bicicleta, según la información que compartieron en redes sociales.

El cuerpo, encontrado cerca del arroyo, se encontraba en estado de descomposición, ya que había pasado casi cuatro semanas desde que los familiares y seres queridos del fallecido reportaron su desaparición. Las autoridades han confirmado que podría tratarse de un accidente ya que el cuerpo no presenta signos de violencia, por lo que, en principio descartan que haya podido ser un homicidio, según ha informado 'El Diario de Córdoba'.

Un vecino alertó de la presencia de un cadáver

Los agentes recogieron el cadáver y lo enviaron al Instituto de Medicina Legal, donde pudieron identificarle a través de su huella. Ha sido una búsqueda larga y dura ya que el fallecido no volvió a dar signos de vida desde el último momento en el que se le vio con vida. Muchos vecinos de la zona que le conocían pudieron confirmar a los agentes que solía ir siempre en bicicleta a los lugares, era su medio más habitual de desplazamiento.

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El pasado 24 de marzo, un vecino llamó a la Policía alertando de que había visto un cadáver en la zona de Torre de la Barca. Hasta el lugar acudieron varias patrullas de la Guardia Civil que, tras localizar y comprobar que el cuerpo se encontraba en demarcación del Cuerpo Nacional de Policía, contactaron con ellos para devolverles el aviso. Los agentes custodiaron el cadáver hasta que los efectivos lo trasladaron hasta el centro donde por fin se le identificó.