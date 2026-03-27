Claudia Barraso 27 MAR 2026 - 18:37h.

Savannah Guthrie aparece en una entrevista tras el posible secuestro de su madre confesando los detalles de su desaparición

Se cumplen 30 días de la desaparición de la madre de la presentadora Savannah Guthrie: "No dejen de tener esperanza"

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Savannah Guthrie ha aparecido en una entrevista hablando del secuestro de su madre Nancy. La mujer desapareció el pasado 1 de febrero y desde entonces su familia no ha vuelto a saber nada de ella. La presentadora sigue destrozada a pesar de todos sus esfuerzos por encontrarla.

En una entrevista con Hoda Kotb, la periodista de 54 años, se ha roto de dolor al hablar del caso de su madre. En esa conversación explicó que en muchas ocasiones se ha preguntado si la desaparición de su madre estaría relacionada con su fama. Sus hermanos y ella no dejan de buscar a su madre, a pesar de que no hay pistas sobre su paradero y las autoridades barajan la posibilidad de que sea un secuestro.

“Mis hermanos son increíbles. Uno de ellos trabajó en el ejército y cuando desapareció me dijo ‘creo que la han secuestrado para pedir un rescate’”. Algo que la presentadora no podía creer, pero que cuanto más complicado se hacía el caso de su madre, más se le pasó por la cabeza la idea de que su madre estaba retenida. Ella le preguntó a su hermano si podía ser por su fama, y el le contestó que podría ser que sí.

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El apoyo de sus compañeros del programa

“Espero que no, quiero decir, todavía no lo sabemos, sinceramente no sabemos nada. Así que no sé si es porque es mi madre y alguien pensó que yo tenía dinero y que era una manera rápida de ganarlo. Puedo decir que lo siento mucha mamá, lo siento por mi hermana, mi hermano, mis hijos, mi sobrino y mi cuñado. Si es por mí, lo siento mucho”.

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Sus compañeros no pudieron evitar unirse a su amiga durante la entrevista, que rompió a llorar explicando que el caso de su madre podría tratarse de un secuestro. Todos los del programa ‘The Today’ decidieron rodearla al ver a la mujer así de afectada. Además, durante la entrevista pidió ayuda a las autoridades para que sigan investigando sobre lo ocurrido: “Alguien tiene que hacer lo correcto. Estamos sufriendo. Es insoportable”.