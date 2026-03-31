La justicia ha dictado como medida cautelar que no se pueda acercar a ese transporte público durante la instrucción del caso

Detenido un violador reincidente de 25 años en Montjuïc, Barcelona: el joven cuenta con un historial de agresiones sexuales desde 2018

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BarcelonaLos Mossos d'Esquadra detienen a un joven de 24 años acusado de cometer 11 actos de exhibicionismo y tocamientos a mujeres en el metro de Barcelona durante más de tres años. Según informa el diario 'Ara', la justicia ha dictado como medida cautelar que no se pueda acercar a ese transporte público durante la instrucción del caso.

El primer hecho se registró en septiembre de 2022 y el último ocurrió hace dos semanas, el 15 de marzo. Aunque los delitos los ha cometido de forma intermitente a lo largo de esos tres años.

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Usaba una capucha para evitar ser reconocido

El detenido no acudía a una línea concreta del metro para cometer los delitos pero siempre accedía al transporte público con capucha para evitar ser reconocido por las cámaras de seguridad. Después de llevar inactivo unos meses, en 2024 retomó las actividades delictivas hasta en seis ocasiones.

La Unidad de Investigación del Área Regional de Transporte Urbano (ARTU) de los Mossos se ha hecho cargo del caso y han arrestado al joven. Según fuentes policiales, el detenido de 24 años cuenta con un antecedente por hurto.

Las autoridades le han prohibido acercarse al metro como medida cautelar mientras continúa el proceso judicial para proteger a las víctimas y evitar que el acusado pueda reincidir en sus delitos.