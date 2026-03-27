La última violación ha sido en los Jardines de Mossèn Costa i Llobera en Montjuïc, Barcelona

El modus operandi del agresor siempre es similar en todos las violaciones que ha realizado

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Los Mossos d’Esquadra han detenido este jueves al presunto autor de la violación de una mujer el pasado 13 de febrero en los Jardines de Mossèn Costa i Llobera en Montjuïc.

Se da la circunstancia que el presunto violador, de 25 años, es un agresor sexual reincidente que ya fue condenado por al menos cuatro violaciones en 2018, cuando todavía era menor de edad.

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Condenado a la pena máxima

Algunas de estas agresiones ocurrieron en la zona de Montjuïc, aunque también hubo otras en la zona de la Vall d’Hebron de Barcelona. El pasado 13 de febrero, el joven se encontraba de permiso penitenciario en el mismo centro en el que ahora cumple condena.

El joven fue condenado a la máxima pena que permite la ley del menor, a 8 años de internamiento por agredir a mujeres. El modus operandi del agresor es similar al que presuntamente utilizó para atacar a la víctima el pasado mes de febrero, agarrándola por el cuello y arrastrándola por el parque a plena luz del día.

El agresor estaba de permiso

El día de la violación a la mujer, el joven se encontraba de permiso, según han confirmado fuentes policiales al mdio 'El Periódico': “Hablamos con una víctima del violador de 2018 que nos dijo que actuó con la misma violencia que con conmigo, cogiéndola del cuello y arrastrándola”, explicó la víctima de Montjuïc a este diario hace unas semanas.

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La agresión se produjo por la mañana mientras la víctima paseaba con sus dos perros por los jardines. No llevaba nada encima, ni teléfono móvil ni dinero ni identificación. En los Jardines de Mossèn Costa i Llobera, en la ladera de Montjuïc, un hombre con gorra la abordó por detrás, la cogió del cuello con el método del 'mataleón' y empezó una cuenta atrás de 40 minutos con pérdidas de conocimiento y mucho dolor, según relató la víctima a este diario hace unas semanas. La mujer creyó que no sobreviviría.

Desde el 13 de febrero, la Unidad Central de Agresiones Sexuales (UCAS) de los Mossos, lleva investigando este caso como máxima prioridad. Una de las cosas que suelen hacer los investigadores cuando se produce una violación es revisar quién estaba de permiso el día de los hechos.

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Hace unos días, la mujer debía acudir a una comisaría de los Mossos para intentar identificar a su agresor. No era suficiente para los investigadores, importante serían también los resultados de las pruebas de ADN que tardan un poco más en llegar, restos encontrados en prendas de la víctima así como huellas y otras pruebas que pudieran encontrarse en los Jardines de Mossèn Costa i Llobera en Montjuïc.