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Sucesos
Maltrato animal

Investigado tras abandonar en una cuneta a su perro en Castellón: el animal estaba en estado crítico

Perro abandonado en Castellón
El animal se encontraba en estado muy grave. Guardia Civil
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El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Castellón ha investigado a un vecino de Sant Jordi (Castellón) como presunto autor de un delito de abandono animal, tras la localización de un perro en estado crítico en una zona rural del citado término municipal.

La actuación se inició después de que una ciudadana encontrara al animal en condiciones de extrema gravedad. Según las investigaciones, el perro habría sido abandonado días antes en la cuneta de una vía cercana a la localidad.

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El animal fue localizado en un estado muy deteriorado, presentando signos evidentes de abandono prolongado, con deshidratación severa, caquexia avanzada e incapacidad para mantenerse en pie, lo que hacía temer seriamente por su vida.

Ingresado de urgencia en un centro veterinario

Ante la gravedad de la situación, el perro fue trasladado de urgencia a un centro veterinario, donde fue atendido por personal especializado, que confirmó la extrema gravedad de su estado, atribuyéndolo a la falta de cuidados básicos indispensables para su supervivencia y bienestar.

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El SEPRONA inició de inmediato las investigaciones, logrando identificar al presunto responsable de los hechos, contra el que se han instruido diligencias como investigado por un delito de abandono animal. Las diligencias han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.

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