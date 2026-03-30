Malena Guerra 30 MAR 2026 - 21:36h.

Los responsables de la prisión creen que no cumple los requisitos para esta salida y se oponen a la decisión del juez que inicialmente lo concedía

María Luisa Manzano Recio, exabogada de Alfonso Basterra, sobre su posible primer permiso penitenciario: "Me alegro, no se conceden así como así"

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El permiso penitenciario de Alfonso Basterra, condenado hace 11 años por el asesinato de su hija Asunta, tendrá que esperar. Los responsables de la prisión creen que no cumple los requisitos para esta salida y se oponen a la decisión de un juez que inicialmente le concedía un permiso de cuatro días.

El padre de Asunta está en segundo grado y ha cumplido más de un cuarto de condena. Es por por eso por lo que tiene derecho a pedir 36 días al año con salidas de hasta siete días. Lo intentó en 2024 y lo ha vuelto a pedir porque asegura que tiene arraigo; una pareja con la que pasar los días fuera de la cárcel. Pero la Junta de Tratamiento de la prisión de Topas se ha opuesto las dos veces.

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Alfonso Basterra nunca ha reconocido el delito y se ha negado a hacer un curso voluntario de violencia vicaria que sería como aceptar que mató a su hija intoxicándola en la comida para luego asfixiarla, como dice la sentencia.

En juego la reincidencia o el quebrantamiento de la condena

"Si se pusieran los elementos encima de la sentencia y que es justa", explica José Antonio Vázquez Taín, juez de caso Asunta. "Que esa sentencia posteriormente aún sea ratificada elimina cualquier tipo de duda que nadie hubiera tenido durante la investigación", señaló en 2016 Arturo Marcos, teniente coronel jefe de la investigación.

Esa necesidad del reconocimiento del hecho o participar en tratamientos se valora de manera subjetiva porque está en juego la reincidencia o el quebrantamiento de condena.

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Pero el juez de vigilancia penitenciaria ha estimado la petición de Basterra, en contra de Instituciones penitenciarias. Y aunque aún no es firme, plantea una salida de cuatro días que podría imponerse incluso al recurso de la Fiscalía.