La embarcación del servicio marítimo de la Guardia Civil no pudo acercarse a las rocas por el fuerte oleaje y fue el agente el que se lanzó al agua para el rescate

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El fuerte oleaje que ha castigado este martes la costa de Melilla como consecuencia de la inestabilidad asociada a la borrasca Erminio -ubicada en el Mediterráneo- ha obligado a la Guardia Civil de la Ciudad Autónoma a arriesgar en el rescate de un joven bañista atrapado entre las rocas de la playa de Trápana, en Melilla la Vieja.

"No dudó ni un segundo para ayudar al joven"

En una mensaje compartido en la red social X, los agentes han relatado cómo se desarrollaron las complicadas maniobras de rescate que impidieron incluso el acercamiento de una embarcación del servicio marítimo. Tuvo que ser el arrojo y la valentía de un agente el que posibilitó el salvamento del bañista al arrojarse al mar para acercarle un salvavidas y un cabo con el que pudieron separarle de la zona rocosa acercándole a la embarcación.

En su mensaje, la Guardia Civil agradece la actuación de este agente del que recuerda "no dudó ni un segundo para ayudar al joven" poniéndole a salvo del oleaje. El texto, al que se acompaña un vídeo de las maniobras de rescate, concluye también con la idea de que se trata de "una actuación que demuestra una vez más el compromiso con el ciudadano".