Claudia Barraso 30 MAR 2026 - 17:16h.

El dueño del yate histórico y el Ayuntamiento de Mallorca rescatan el barco que estaba en una de las playas de Mallorca

Rescatados en buen estado los seis tripulantes del pesquero 'Reisiño', tras hundirse a nueve millas de Porto do Son, A Coruña

Compartir







La localidad de Palmanova, en Mallorca, ha vivido un momento de tensión durante el rescate del ‘Owl’, un yate histórico de 115 años de antigüedad considerado como una verdadera riqueza del mundo náutico. Diferentes operativos han participado en esta operación para poder poner a salvo la nave británica.

Esta nave, según informan medios como ‘El Diario de Mallorca’ fue construida en 1909 en Southampton por el diseñador Frederick Shepherd y el astillero White Brothers. El velero, construida con madera, es uno de los mejores barcos conservados de la arquitectura naval británica de principios del siglo XX.

PUEDE INTERESARTE El impactante rescate en helicóptero a los ocupantes de un velero que naufragó en Gran Canaria

La teniente de alcalde de Litoral, Elisa Monserrat ha estado presente mientras los agentes se encargaban de remolcar el barco. Numerosos buzos han estado sumergidos durante un largo rato tratando de sacar el barco sin que sufra muchos daños. Además, los primeros bañistas que se animaban a nadar en las playas de Mallorca contemplaban muy atentos esta escena tan atípica. Pese a ello, toda la zona fue acordonada para evitar que la operación fallase y el barco quedase en mal estado al salir del agua.

Así fue el rescate del barco

Durante la intervención, los agentes se dieron cuenta de que la nave tenía una vía de agua, lo que dificultaba el propósito de trasladarla directamente a un puerto para ponerla en marcha. Una de las hipótesis es que el dueño del barco, que llevaba tres meses embarrancado en Son Maties, pudo retirarlo ahora que empezaba la temporada alta: “El barco estuvo enfrente de las hamacas y que estuviese todo el verano allí era un peligro. Alguien podría haber entrado y hacerse daño”.

PUEDE INTERESARTE Rescatados los siete tripulantes de un buque que quedó a la deriva frente a la costa de A Coruña

Pero sin duda, la embarcación es toda una superviviente. Fue mejorada y alargada en los años 20 para ser una de las naves que competiría en las regatas y fue usada también en la Segunda Guerra Mundial e incluso fue robada en 1961 hasta que apareció abandonada. Fue renovada otra vez y cambió de dueño, por lo que ‘Owl’ regresó a navegar en aguas internacionales e incluso a participar en campeonatos.