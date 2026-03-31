Los agentes confirmaron el fallecimiento del hombre que estaba recostado sobre el asiento del copiloto

Encuentran muerto al hombre desaparecido durante casi un mes en Córdoba: estaba en estado de descomposición

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A CoruñaUn hombre ha aparecido muerto este martes en el interior de un vehículo estacionado junto al depósito de agua de Carballo. Según informa 'La Voz de Galicia', se trata de un vecino de 60 años de edad. La alerta se activó a las 12:30 horas, cuando una persona alertó a las autoridades de un cadáver en el interior de un coche.

El particular que dio la voz de alarma explicó que el hombre se encontraba en el interior de un Renault Clio de color rojo, que estaba aparcado en las inmediaciones del pabellón polideportivo Vila de Noia y del instituto Alfredo Brañas.

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Todo apunta a un fallecimiento por causas naturales

Dos patrullas de la Policía Local y una de la Guardia Civil se desplazaron hasta el lugar de los hechos. Los agentes confirmaron el fallecimiento del hombre que estaba recostado sobre el asiento del copiloto. Las puertas del coche estaban cerradas pero no bloqueadas.

De momento, las primeras hipótesis que manejan los agentes apuntan a un fallecimiento por causas naturales. Las fuerzas de seguridad avisaron al personal sanitario 061 y a un forense para decretar el levantamiento del cadáver.

El cuerpo del hombre se trasladó en un furgón del Grupo San Antonio, al Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) para realizarle una autopsia y esclarecer las causas de lo ocurrido. El suceso se investiga como muerte judicial.