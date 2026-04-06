Una de sus hijas, de 15 años, también ha resultado herida, de pronóstico más leve, al tratar de defender a su madre

Un hombre apuñala a su pareja repetidas veces delante de sus cuatro hijos en Berriz, Vizcaya

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La mujer permanece hospitalizada y una de sus hijas resultó herida al tratar de defenderla, un hombre de 48 años ha sido detenido este lunes en Berriz, en Bizkaia, tras apuñalar en repetidas ocasiones y en presencia de sus cuatro hijos a su pareja, los cuales han ayudado a la mujer con un torniquete antes de ser trasladada en helicóptero a un centro hospitalario.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, los hechos han ocurrido a las 07:20 horas de este lunes, en un piso de la localidad vizcaína de Berriz. Una llamada telefónica ha alertado a la Ertzaintza de que se había producido un posible apuñalamiento.

La víctima, de 38 años, se encontraba en el interior del domicilio en estado grave y presentaba varias heridas por arma blanca. Los cuatro hijos de la pareja y junto a la colaboración de un vecino, han salvado la vida de la mujer y ha podido frenar la agresión, ha informado la Policía vasca.

Tras una rápida intervención por parte de la primera patrulla, la víctima ha sido trasladada en helicóptero al hospital de Cruces en Barakaldo, en Bizkaia. Una de sus hijas, de 15 años, también ha resultado herida, de pronóstico más leve, al tratar de defender a su madre.