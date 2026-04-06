Muere un hombre de 60 años mientras practicaba piragüismo en el río Guadalete, en Jerez
El hombre fue localizado posteriormente por los equipos de rescate, que intentaron reanimarlo sin éxito
Un hombre de unos 60 años ha fallecido este lunes mientras practicaba piragüismo en el río Guadalete, a su paso por Jerez de la Frontera, sin que se conozcan por el momento las circunstancias del suceso.
Según han informado a fuentes del 061, el hombre perdió la vida a pesar de los intentos de los equipos médicos, que se habían desplazado al lugar de los hechos.
El aviso se recibió en torno a las 13:15 horas, cuando el servicio de emergencias 112 alertó de la desaparición de un piragüista en la zona de La Corta, próxima al cauce del río. De inmediato se activó un amplio dispositivo de búsqueda en el que participaron efectivos de la Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Autonómica, Policía Local, bomberos del Consorcio de Cádiz, servicios sanitarios y Protección Civil.
El hombre fue localizado posteriormente por los equipos de rescate, que intentaron reanimarlo sin éxito. Según ha adelantado 'La Voz del Sur', el fallecido era un piragüista experimentado, con años de práctica en aguas bravas y travesías marítimas, y navegaba con una prótesis tras haber perdido una pierna.
Las autoridades han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido el suceso.