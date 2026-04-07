La Guardia Civil investiga la muerte violenta de un hombre de 29 años en Tirgo: tenía heridas de arma blanca

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La Guardia Civil investiga la muerte violenta de un hombre de 29 años ocurrida este martes en el municipio riojano de Tirgo, al parecer y de acuerdo con los primeros datos, por heridas de arma blanca en el transcurso de una discusión, han confirmado a EFE fuentes cercanas a la investigación.

El fallecido, de origen marroquí, trabajaba en el sector de la agricultura desde hace algo más de cuatro meses en Tirgo y en algunos municipios cercanos y "era trabajador y no problemático", ha indicado a los periodistas uno de sus familiares, sin que conozcan las causas de lo ocurrido.

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El suceso, sobre el que se ha decretado el secreto de sumario, ha ocurrido hacia las 17:30 horas. Agentes de la Guardia Civil han encontrado a la víctima en una de las calles principales de Tirgo.

No hay ningún detenido

Los agentes de la unidad de Seguridad Ciudadana han intentado reanimar al hombre pero este ha fallecido, según ha señalado a los periodistas el portavoz de la Guardia Civil en La Rioja, Miguel Ángel Sáez, quien ha añadido que se investigan las causas de lo ocurrido y, que por ahora, no se ha producido ninguna detención.

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El equipo de Criminalística y la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil están recopilando datos y tomando declaración a personas que han podido presenciar o ver algo de lo ocurrido. Hasta Tirgo, un municipio con unos 170 habitantes y a unos 52 kilómetros de Logroño, se han traslado también la autoridad judicial y miembros del Servicio Riojano de Salud.