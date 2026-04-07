Los padres tuvieron que marcharse del domicilio por una urgencia y dejaron a la niña y a su hermano, de solo cuatro años, a cargo del ahora detenido

El detenido habría sido sorprendido subiéndose los pantalones cuando los progenitores volvieron a la vivienda

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CastellónUn hombre de 52 años ha sido detenido en Castellón por, presuntamente, haber agredido sexualmente a una menor de seis años que era hija de unos amigos que dejaron a la niña a su cargo tras tener que marcharse momentáneamente del domicilio por una urgencia.

Los hechos habrían tenido lugar en el interior de esa vivienda, la cual los padres de la víctima tuvieron que abandonar momentáneamente dejando tanto a la menor como a un hermano de ella, de solo cuatro años, a cargo del ahora detenido, que era amigo de los progenitores.

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El detenido por agresión sexual en Castellón fue sorprendido subiéndose los pantalones

Según recoge Levante-EMV, cuando los padres regresaron al domicilio encontraron al acusado subiéndose los pantalones y a la niña desnuda. Ante ello, él les dijo que quería ponerle el pijama, pero la menor confesaría un día después a sus progenitores que el detenido la agredió sexualmente cuando éste se quedó al cuidado de ella y de su hermano.

Tras escuchar el relato de la menor, los padres interpusieron inmediatamente una denuncia por estos hechos, los cuales están siendo investigados por las autoridades.

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La Policía Nacional de Castellón, en consecuencia, detuvo al implicado, al que pusieron a disposición del Juzgado de Instrucción número 4, en funciones de guardia, y quien ha quedado por el momento en libertad con cargos.