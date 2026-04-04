El vecino estaba paseando junto a su mascota y vio que dentro del coche estaba produciendo una agresión sexual

Detienen a dos hermanos de 56 y 71 años cuando violaban a una mujer en el interior de un coche en un descampado de Valencia

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ValenciaAgentes de la Policía Nacional detenían el pasado jueves, 2 de abril, a dos hermanos por presuntamente violar a una mujer en un coche en el barrio de Malilla, en Valencia.

La Policía Nacional fue alertada por la llamada de un vecino, quien sobre las 23.30 horas presenció cómo dos hombres presuntamente agredían sexualmente a una mujer en el interior de un vehículo. Al parecer, el vecino estaba paseando junto a su mascota y vio que dentro de un vehículo ubicado a la altura del número 89 de la calle Juan Ramón Jiménez de València se estaba produciendo una agresión sexual.

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La detención de los hermanos

Los hechos ocurrieron en la calle Juan Ramón Jiménez, a la altura del número 89, donde hay un descampado en el que se encontraba el coche en el que dormían los hermanos detenidos, según informan fuentes del cuerpo.

Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron a uno de los hombres violando a la mujer en el coche, en cuyo interior también estaba el segundo, por lo que detuvieron a ambos acusados de un delito de agresión sexual y la mujer fue trasladada a un centro hospitalario.

Intentaron hacer creer que la víctima era la pareja de uno de ellos

La información que ha sido adelantada por 'Levante-EMV', que señala que la mujer estaba inconsciente cuando se produjo la agresión sexual en el vehículo que los hermanos utilizan para dormir. Ambos intentaron hacer creer que la víctima era la pareja de uno de ellos.

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La víctima tuvo que ser trasladada hasta un centro hospitalario por protocolo y así evaluar las lesiones de la agresión sexual. Además, según apunta 'Levante EMV' "durante el ataque también la golpearon con violencia para poder meterla dentro del coche".

Los dos hermanos detenidos, en libertad

Sin embargo, la jueza de guardia de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Valencia, titular de la plaza número 1 de esa sección, acordó ayer viernes la libertad de los dos hermanos que fueron detenidos el pasado jueves por presuntamente violar a una mujer en un coche estacionado en un descampado en el barrio de Malilla, en la ciudad de Valencia, informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

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Así lo acordó la jueza tras decretar el sobreseimiento provisional de la causa, al entender que no ha quedado debidamente acreditada la perpetración del delito, después de que la supuesta víctima no haya interpuesto la correspondiente denuncia, requisito indispensable para perseguir los delitos contra la libertad sexual, conforme a lo que establece el artículo 191 del Código Penal.

El artículo 191 recoge textualmente que "para proceder por los delitos de agresiones sexuales y acoso sexual será precisa denuncia de la persona agraviada, de su representante legal o querella del Ministerio Fiscal, que actuará ponderando los legítimos intereses en presencia. Cuando la víctima sea menor de edad, persona con discapacidad necesitada de especial protección o una persona desvalida, bastará la denuncia del Ministerio Fiscal".