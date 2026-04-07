"Me despertaba mi cuñado de madrugada y ya sabía lo que iba a ocurrir": el duro testimonio de una joven en un juicio por agresión sexual.

Se masturba ante menores en un parque de Granada y muerde al policía que le fue a arrestar

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"Me despertaba mi cuñado de madrugada y ya sabía lo que iba a ocurrir. Intentaba taparme con la manta, pero no sabía expresarlo verbalmente". Es el relato de una joven en el juicio visto para sentencia en el que la pareja de su hermana y el hermano de este están acusados de un delito continuado de agresión sexual cuanod esta tenía 16 años y se enfrentan a 12 años de cárcel.

La defensa solicita la libre absolución de los acusados por incongruencias en el testimonio mientras que la acusación particular considera que el testimonio de la joven ha sido "coherente y persistente" durante todo el procedimiento y que no existen "móviles espurios".

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Los acusados negaron los hechos. El novio de la hermana de la víctima aseguró que mantenía una relación cordial con la menor y que incluso se hizo cargo de ella tras la muerte de su padre. El otro afirmó que apenas tenía relación con la joven y que sus estancias en la vivienda eran muy pocas.

La fiscalía, por su parte, considera que el relato presenta lógica interna y coherencia, mientras que los informes periciales respaldaron la credibilidad del testimonio de la víctima. La médico forense señaló que la menor presentaba síntomas compatibles con estrés postraumático y que una lesión física es consistente con su relato.

Las psicólogas añadieron otro dato: denunciar era perder el contacto con sus sobrinos. El relato estremece, por los lazos familiares que dificultaron aún más que la joven denunciara antes o se rebelara ante las presuntas agresiones.

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Todo comenzó, según la joven, cuando era menor y la pareja de su hermana cuando se quedaban solos ya la tocaba las zonas íntimas, según relata Canarias 7. La joven ha narrado que tras el fallecimiento de la figura que consideraba como su padre, la menor se fue a vivir con su hermana y el ahora acusado a otra casa. Y ahí se paró de los tocamientos a algo más. El hermano de su cuñado también la empezó a agredir sexualmente cuando estaba en casa, pero nunca junto con su hermano. La joven ya no podía más.

Fue en 2024 cuando le contó a su pareja lo que le estaba pasando. Luego, tras una discusión familiar, se lo confesó a su madre en la noche de Reyes. "Fuimos a denunciar inmediatamente", apostilló. Durante el juicio, la madre declaró que su hija le contó lo que le estaba pasando entre lágrimas y temblando. El juicio está visto para sentencia.