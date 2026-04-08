Acepta 16 años de cárcel tras llegar a un acuerdo de conformidad que ha evitado la celebración del juicio con jurado que iba a celebrarse

El acuerdo incluye una orden de alejamiento durante diez años respecto a su hermano y sus dos sobrinos, que presenciaron los hechos

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PalenciaUna mujer de 29 años acusada de matar a su madre a puñaladas en Venta de Baños, Palencia, en septiembre de 2024 , ha asumido 16 años de cárcel tras llegar a un acuerdo de conformidad que ha evitado la celebración del juicio con jurado que iba a celebrarse la semana que viene en la Audiencia Provincial de Palencia.

De este modo, dicho tribunal no celebrará finalmente el juicio con jurado popular previsto para el 13, 14, 15 y 16 de abril tras el pacto alcanzado ayer por la Fiscalía, la defensa y la acusación particular, por el que la acusada, C.H.L. de 29 años, ha asumido la citada pena de 16 años de cárcel, según ha adelantado este miércoles Diario Palentino y han confirmado fuentes judiciales citadas por EFE.

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Asestó más de 30 puñaladas a su madre en Venta de Baños, Palencia

Todo se remonta al 3 de septiembre de 2024, cuando la acusada asestó más de treinta cuchilladas a su madre, de 53 años, durante una discusión en el domicilio familiar.

La Fiscalía calificó inicialmente los hechos como un asesinato con alevosía, por lo que solicitaba 28 años de prisión. La acusación particular, por su parte, elevó la petición de cárcel a 31 años al apreciar además ensañamiento, mientras la defensa solicitó una pena de 15 años al concurrir la atenuante de confesión.

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La acusada, que estaba en prisión, ha reconocido su responsabilidad como autora de un delito de asesinato con el agravante de parentesco y la atenuante de confesión y ha aceptado una pena de 16 años de cárcel.

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El acuerdo incluye una orden de alejamiento durante diez años respecto a su hermano y sus dos sobrinos, que presenciaron los hechos, e indemnizaciones en concepto de responsabilidad civil de 40.000 euros para su hermano y 20.000 euros para cada uno de sus sobrinos.