Celia Molina 08 ABR 2026 - 10:29h.

La humorista contó en 'El Hormiguero' que sufrió abuso sexual por parte de "un amigo" de su familia cuando era una adolescente

Al borde del llanto, habló de la culpa y la vergüenza que sintió tras el abuso, hasta que se dio cuenta de que ella era la víctima

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La humorista y presentadora de televisión Paz Padilla acudió al programa 'El Hormiguero' para presentar su nuevo libro, Alzar el duelo. Esta obra es una continuación de la que ya escribió cuando murió su marido, Antonio Juan Vidal, y en la que abordaba cómo afrontar la muerte de un ser querido. Ahora, en su nuevo testimonio autobiográfico, habla también de cómo superar el miedo al olvido tras sufrir dolorosas pérdidas personales.

Lo que nadie esperaba es que, durante la entrevista, esta cómica, a la que siempre relacionamos con la risa y el buen humor propio de su tierra, se fuera a abrir en canal para contar uno de los episodios más traumáticos de su adolescencia. Casi al borde del llanto, Paz reveló que sufrió "abuso sexual" por parte de un hombre muy cercano a su familia. Un suceso que, aunque externamente no se haya apreciado, le destrozó la vida:

"Era una persona muy cercana a mi familia"

"Sufrí un abuso sexual por parte de una persona muy cercana a mi familia. Nunca pensé que eso me pudiera suceder con alguien que entraba y salía de mi casa. Cuando sucedió, tenía una imagen que me vino muchísimos años después. Porque, claro, el trauma hace que se te bloqueen los recuerdos y que olvides. Pero, con el tiempo, me vinieron flashes, empecé a tener taquicardia, ataques de ansiedad y yo pensaba que no era real. Pero esas imágenes se me representaban cada vez con mayor frecuencia y llegó un momento en el que tuve que admitir que había pasado de verdad", relató Padilla en el programa.

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"Nunca se lo conté a mi madre para que no sufriera"

"Desde ahí, soy consciente de lo que me ha sucedido, pero no se lo cuento a nadie. Empecé a culparme porque yo tenía que haber puesto resistencia o porque tenía que haber gritado. Y no lo conté por la vergüenza. Porque si se lo cuentas a alguien yo he visto otros casos en los que la gente te mira con pena. No me gusta la pena porque la gente se posiciona por encima de ti. No se lo conté nunca a mi madre porque pensé que ella iba a sufrir mucho e iba a pensar que debía haberlo evitado", dijo sobre su madre, Dolores, que, como su marido, también murió en el año 2020.

Tras pasar por un periodo de culpa y vergüenza, como hemos visto en muchos otros casos de mujeres abusadas, Paz empezó a verbalizar lo que le había ocurrido: "Cuando empecé a contarlo, fue cuando empecé a sanar. Y me di cuenta de que yo no tenía por qué sentir culpa porque yo era la víctima. El culpable era él, que era un tío adulto de cuarenta y tantos años, que se aprovechó de mí y que me reventó de por vida", concluyó la presentadora, con un nudo en la garganta.

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Para evitar que algo así le pudiera ocurrir a su hija, Ana, la presentadora también reveló que, cuando ésta cumplió los 14 años, le pidió que, si alguna vez sufría una agresión sexual, se lo contara para que nunca se sintiera "tan sola" como se sintió ella.