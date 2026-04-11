El conductor ha perdido el control del coche, que ha volcado y caído a una rampa del piso inferior

Los afectados han sido trasladados al Hospital Fundación Jiménez Díaz

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MadridUn hombre y una mujer de 70 años han sido atendidos este viernes por el SAMUR con heridas leves por contusiones en el parking de Olavide, en el distrito de Chamberí, tras haber perdido el control del coche que ocupaban, que ha volcado y caído a una rampa del piso inferior.

Los heridos han sido trasladados al hospital

Según ha indicado Emergencias Madrid a Europa Press, testigos del accidente han conseguido ayudar a la pareja a salir del vehículo antes incluso de que llegaran los equipos de asistencia, poco después de las 20.35 horas. Los afectados han sido trasladados al Hospital Fundación Jiménez Díaz.

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Hasta el lugar del siniestro se han desplazado varias dotaciones de Bomberos que, tras una laboriosa maniobra, han logrado recolocar el vehículo sobre sus cuatro ruedas y sanear la parte afectada del parking. Como consecuencia, la Policía Municipal ha cortado el túnel de Olavide, que da acceso al aparcamiento, durante cerca de tres horas.