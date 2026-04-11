Redacción Andalucía Europa Press 11 ABR 2026 - 12:06h.

La víctima fue hallada inconsciente pasadas las cuatro de la madrugada en la calle Delfín de Barbate, Cádiz

Los médicos comprobaron in situ que el varón tenía heridas compatibles con un traumatismo craneoencefálico

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CádizUn hombre de 42 años ha muerto este 11 de abril tras producirse una supuesta pelea en una discoteca ubicada cerca de la playa en la localidad de Barbate (Cádiz). Por estos hechos, ya hay un detenido.

Según han confirmado fuentes del 112 de Andalucía a Europa Press, el hallazgo del varón inconsciente en la vía pública ocurrió concretamente pasadas las cuatro horas de la madrugada.

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En la calle Delfín del municipio, próxima al paseo marítimo, los sanitarios desplazados localizaron a la víctima, tras recibir el primer aviso la Guardia Civil, movilizada al lugar también.

Heridas de traumatismo craneoencefálico

A apenas unos metros de allí hay un local de ocio nocturno, donde pudo originarse un altercado. Según ha detallado la Benemérita, el fallecido presentaba heridas compatibles con haber sufrido un traumatismo craneoencefálico.

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Los agentes encargados de investigar el caso tratan de averiguar cómo se golpeó en la cabeza y si la persona arrestada en relación al suceso tuvo responsabilidad en el fallecimiento.

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La causa se ha declarado secreta. Los médicos que atendieron al hombre confirmaron que se trataba de una muerte no natural. Ahora, la autopsia que se practique al cadáver determinará la causa exacta.