El hombre se ha atrincherado en el interior de la vivienda, amenazando con provocar una explosión

El hombre, que finalmente ha sido detenido, estaba dentro del Sistema Viogen

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CórdobaLa Policía ha detenido a un hombre acusado de matar a una mujer en una vivienda en Córdoba y después atrincherarse en su interior este lunes.

El suceso ha tenido lugar sobre las 09:00 horas en una vivienda ubicada en el pasaje Virgen de Luna del barrio de la Fuensanta de la capital cordobesa y la mujer asesinada estaba incluida dentro del sistema VioGén, han precisado las fuentes.

Tras cometer el asesinato, el hombre ya detenido se había atrincherado en la vivienda y había inundado de gas el portal del edificio para evitar la entrada de los servicios de emergencia, lo que ha provocado una gran tensión en el barrio.

Finalmente, han sido los bomberos los que han logrado entrar en la vivienda y, una vez dentro, han comprobado que la mujer se encontraba fallecida por heridas de arma blanca, por lo que los agentes de la Policía Nacional han detenido de inmediato al hombre como presunto autor del asesinato.

Ayuda contra la violencia de género

De confirmarse la naturaleza machista del asesinato, el número de mujeres asesinadas por violencia de género ascendería a 16 en 2026 y a 1.359 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

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El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

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En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación Alertcops, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.