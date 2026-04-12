Hay un varón detenido por quebrantamiento de una orden de alejamiento e investigan si está relacionado con la muerte

Desde el cuerpo policial se está investigando las causas del fallecimiento de la mujer

Compartir







PamplonaLa Policía Municipal de Pamplona investiga el fallecimiento de una mujer de 37 años sobre las 4.30 horas de la madrugada de este domingo tras precipitarse de un edificio ubicado en el barrio pamplonés de San Jorge.

Según han informado a Europa Press fuentes de la Policía Municipal de Pamplona, hay un varón detenido por quebrantamiento de una orden de alejamiento.

Desde el cuerpo policial se está investigando las causas del fallecimiento de la mujer y si está relacionado con el quebrantamiento de esta medida cautelar.