La UCO de la Guardia Civil inicia esta semana una investigación en ese punto que podría ser crucial

Hallan un zulo en la antigua casa de Óscar, el principal sospechoso por la muerte de Esther López

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Cuatro años después de la desaparición y muerte de Esther López en Traspinedo, Valladolid, el caso ha dado un giro que podría ser crucial para la investigación después del hallazgo de un espacio oculto en la antigua vivienda Óscar, el principal sospechoso de su muerte. Se trata, concretamente, de un zulo que se encontraba tras una trampilla y que ha sido descubierto mientras su nuevo propietario hacía una reforma en el domicilio.

El inmueble, situado en la urbanización El Romeral de Traspinedo, perteneció a la familia de Óscar y fue vendido recientemente. Allí, el nuevo dueño, tras iniciar esas obras, se percató de la existencia de esa zona oculta y lo comunicó inmediatamente al juzgado, dando así un aviso que ya ha motivado que la UCO se desplace hasta el lugar para iniciar una profunda investigación.

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Óscar, el principal sospechoso de la muerte de Esther López, espera juicio

El hallazgo podría ser clave para la investigación del caso, aún pendiente de juicio. Óscar S. M. es el único investigado y el principal sospechoso de su muerte. Contra él ya se ha abierto juicio oral, que será con jurado popular, por un delito de asesinato, subsidiariamente por homicidio, y por delitos contra la integridad moral, detención ilegal y omisión de socorro.

Al respecto de los hechos ocurridos en aquel enero de 2022, la Fiscalía cree que en la madrugada del 13 de enero de ese año Esther López iba con Óscar S.M. en el coche de él y le dijo que no quería ir a dormir al domicilio de sus padres. Entonces, éste le ofreció dormir en la casa familiar de Traspinedo, lo que Esther López, que tenía entonces 35 años, aceptó y, una vez allí, surgió una discusión entre ambos por causas que se desconocen, pero que provocaron que ella se fuera andando del lugar.

Según sostiene el Ministerio Público, el ahora acusado siguió a Esther con su vehículo Volkswagen T-ROC y, a una velocidad de unos 40 kilómetros por hora, la alcanzó por la espalda; un atropello que la Fiscalía considera que fue intencionado y con la intención de matar. Lo sustenta, de hecho, subrayando además que la joven podría haber sobrevivido si hubiese sido atendida porque seguía viva tras el atropello, apuntando que ninguna de esas lesiones que sufrió era mortal. Sin embargo, según la acusación, la dejó morir.

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La causa de la muerte fue un shock multifactorial, considera la Fiscalía, que afirma que cuando el acusado comprobó su fallecimiento ocultó el cuerpo y sus pertenencias en el maletero de su vehículo y en cuanto le fue posible lo depositó en una cuneta, donde fue localizado el 5 de febrero de 2022.