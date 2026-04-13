El hombre detenido tras el crimen de su expareja en Córdoba tenía una orden de alejamiento sobre ella

El 112 recibió a las 9:08 horas un aviso del 061, dando cuenta de que en el mencionado portal se encontraba el cuerpo sin vida de la mujer

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El hombre que ha sido detenido este lunes como presunto autor de un delito de homicidio, tras supuestamente haber matado a machetazos a su expareja, una mujer de 64 años, en el portal de su casa en el barrio de la Fuensanta de Córdoba, tenía una orden de alejamiento sobre ella.

Así lo han confirmado a fuentes cercanas a la investigación, las cuales han precisado que la orden de alejamiento fue dictada tras haber denunciado la víctima, por maltrato, al que fuera su pareja y que, presuntamente, la ha asesinado este lunes, tras acorralarla en el portal de su domicilio, en el pasaje Virgen de la Luna.

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Roció el lugar con gas pimienta

Esta última circunstancia, según han informado fuentes del 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, ha determinado la intervención del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Córdoba, para hacer segura la intervención en el lugar de los diferentes servicios que han acudido a la zona.

El 112 recibió a las 9:08 horas un aviso del 061, dando cuenta de que en el mencionado portal se encontraba el cuerpo sin vida de la mujer, que presentaba varias heridas por arma blanca, tras haber recibido varios golpes de machete.

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Hasta el lugar se desplazaron, además de los bomberos, efectivos de la Policía Nacional, que detuvieron al presunto asesino, quien, junto a su expareja, estaba inscrito en el sistema Viogén. De hecho, según ha informado en su perfil oficial de 'X' la Delegación del Gobierno en Andalucía, la misma está recabando datos del asesinato, por presunta violencia de género, de una mujer en la provincia de Córdoba.