Los agentes descubrieron que en la parcela había un perro considerado potencialmente peligroso y alertaron a Zoonosis

En libertad el hombre acusado de retener 2 años y agredir a su pareja en Murcia

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MurciaUn hombre de 31 años ha sido detenido por presuntamente secuestrar a su novia durante días en el interior de una autocaravana en un huerto de limoneros en Nonduermas, Murcia. Según informa 'La Opinión de Murcia', el arresto se realizó el pasado viernes por la tarde.

Los agentes del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Policía Nacional llegaron al huerto que estaba vallado y encontraron un vehículo cerrado con el aire acondicionado puesto y en el interior a la víctima y al presunto agresor.

La víctima pidió ayuda en una llamada a su banco

Los agentes descubrieron que en la parcela había un perro considerado potencialmente peligroso y alertaron a Zoonosis del Ayuntamiento para que se hicieran cargo del animal, ya que había riesgo de que atacasen a las autoridades. El can fue trasladado a las dependencias del servicio que está ubicado en La Albatalía.

Una persona alertó al 112 de que había una mujer retenida en contra de su voluntad en el interior de una autocaravana que estaba rodeada de cámaras de vigilancia para que no pudiese escapar. La víctima pidió ayuda a una sucursal bancaria con la que consiguió contactar durante unos segundos para anular una tarjeta.

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La mujer sufría un ataque de ansiedad y no podía mantenerse en pie

Tras el aviso, la Policía Nacional se movilizó y habló con los vecinos, quienes facilitaron el nombre y el contacto del dueño de la parcela. Pero el hombre no respondió a las llamadas de teléfono. Al existir indicios de que la vida de la mujer podía correr peligro, los cuatro agentes saltaron la valla y entraron en la parcela.

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Después de avisar de que se encontraban en el lugar, la víctima apareció llorando y pidieron ayuda. La mujer sufría un ataque de ansiedad y casi no podía mantenerse de pie. Los agentes comprobaron que tenía heridas en la cara.

El hombre estaba dentro de la caravana y fue arrestado por las autoridades. La víctima relató que llevaba dos meses con el detenido y que habían decidido pasar unos días en la parcela con el vehículo. A partir de ahí, empezó a agredirla cuando vio en su cuenta de TikTok un mensaje de su expareja. Según su declaración, entró en cólera y le propinó una paliza con patadas y puñetazos.

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Su pareja decidió secuestrarla hasta que se le curasen las heridas

Como la mujer acabó con muchos hematomas por las agresiones, el hombre decidió que no saldría del vehículo hasta que se le quitasen las marcas de los golpes en la piel. Tras amenazarla, le dejó tener contacto con sus seres queridos con el móvil, aunque siempre con su supervisión.

La víctima, aprovechando que su pareja se había ido, llamó a su banco para anular una tarjeta y evitar que tuviese control sobre su dinero. Durante la conversación, la persona que cogió el teléfono se dio cuenta de que necesitaba ayuda y ella le dijo: "Tengo solo 30 segundos para hablar, me encuentro retenida”. Y le dio su dirección.

La Policía, al identificar a la víctima, descubrió que sobre ella había una orden de busca y captura por un delito de estafa en Sagunto, por lo que también fue arrestada.