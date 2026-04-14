Patricia Martínez 14 ABR 2026 - 13:15h.

Se las investiga como coautoras de un delito de lesiones y otro de trato degradante

Un menor de 14 años, no imputable penalmente participó en la agresión

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Carballo, A Coruña La Guardia Civil del puesto principal de Carballo, A Coruña, investiga a dos menores de edad como presuntas coautoras de un delito de lesiones y otro de trato degradante. Las menores están investigadas por participar de manera activa en la agresión a otro menor, compañero del mismo centro escolar y difundir después los vídeos de la paliza.

Los hechos ocurrieron el pasado mes de marzo cuando la denuncia de la víctima llegó a las dependencias oficiales de la Guardia Civil de Carballo, en A Coruña. El menor contó que el día 11 de marzo había sufrido una agresión a la salida del centro escolar donde estudiaba.

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La Guardia Civil inició una investigación con el fin de constatar la veracidad de los hechos y su esclarecimiento. En el transcurso de dicha investigación, los agentes corroboraron que en la agresión participaron tres menores, uno de ellos fue el que golpeó a la víctima, y es inimputable penalmente, al ser menor de 14 años.

Un menor de 14 años, inimputable y dos más, animando en la paliza

Las otras dos compañeras instigaron de forma activa y persistente al agresor para que continuase con su acción, y además grabaron la agresión y la difundieron posteriormente a través de una aplicación de mensajería instantánea.

Tras la identificación de todos los presuntos autores implicados de la agresión, se procedió a la investigación de las dos menores como presuntas coautoras de un delito de lesiones y otro de trato degradante.

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La Guardia Civil recuerda que, aunque la edad legalmente establecida para ser penalmente imputable es de 14 años, esto no exime de la posible responsabilidad civil de los implicados, cuyo coste correrá a cargo de sus tutores legales, así como que la grabación y difusión de vídeos sin autorización puede constituir una infracción a la Ley de Protección de datos de forma autónoma.