Patricia Martínez 04 FEB 2026 - 11:34h.

Los investigados son tres chicos y una chica y se identificó a otro menor por las amenazas posteriores

La Guardia Civil interrogó a decenas de menores de la localidad para aclarar las responsabilidades de los autores y los testigos

NigránCuatro menores de Nigrán, en Pontevedra, de 16 y 17 años, están investigados como presuntos autores de los delitos de lesiones, contra la integridad moral y amenazas a otro menor de 13 años.

La brutal paliza ocurrió el pasado 10 de enero en la zona de Playa América. Los investigados, tres chicos y una chica de 16 y 17 años, retuvieron a la víctima, un menor de 13 años y lo llevaron a la fuerza hasta un callejón, donde lo golpearon, lo zarandearon y le obligaron a ponerse de rodillas. Mientras unos lo agredían, otros grababan con el móvil la paliza. El vídeo fue difundido y compartido después entre varios menores de la localidad.

Días después, el menor, acompañado de su madre, denunció lo sucedido en el Cuartel de la Guardia Civil de Baiona, desde donde se puso en marcha una investigación, con el fin de lograr la identificación de todos los implicados, así como de numerosos testigos que se encontraban en el lugar observando la agresión. Gracias a la colaboración de los diferentes colegios e institutos del Val Miñor, se logró identificar a los implicados.

La Guardia Civil recuperó el vídeo que se había compartido entre menores de la localidad

Durante la investigación, la Guardia Civil tomó declaración a decenas de menores, con el fin de poder determinar el grado de participación de cada uno de los implicados y el nivel de difusión del video, pudiendo recuperarlo de varios dispositivos móviles de personas que lo recibieron.

Asó, los investigadores lograron determinar cómo mientras unos eran los autores materiales de la agresión, otros grabaron la misma o ayudaron después a su difusión.

Hay un investigado más relacionado con estos mismos hechos. Se trata de otro menor, amigo de los agresores, que no estuvo presente en la paliza, pero días después, comenzó a escribir mensajes amenazantes a la víctima, para intimidarle y evitar que denunciara lo sucedido. Las diligencias han sido puestas a disposición de Fiscalía de menores, que se encargará del procedimiento judicial.

Importancia de la prevención

La Guardia Civil, en el marco del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos, recuerda la importancia de la prevención de la violencia entre menores y la necesidad de actuar de manera temprana ante cualquier conducta que pueda derivar en lesiones o daños físicos.

Las agresiones entre menores, aun cuando se produzcan en entornos escolares o de ocio, pueden tener consecuencias legales, así como un impacto significativo en el bienestar físico y emocional de los implicados. Por ello resulta fundamental fomentar valores como el respeto, la resolución pacífica de conflictos y la responsabilidad personal.