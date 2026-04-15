"No se me ocurre beber ni pegarme cuando me habían contratado para cantar. Yo estaba dentro y la pelea ocurrió fuera", ha dicho el acusado.

Un menor, detenido por apuñalar hasta cinco veces a dos jóvenes a la salida de una discoteca en Palma

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Los hechos ocurrieron sobre las dos y media de la madrugada del 20 de mayo de 2023 en la terraza de una discoteca. Una pelea a patadas y puñetazos, acabó en cuchilladas y botellazos. Afortunadamente no hubo que lamentar víctimas pero tres personas resultaron heridas. Una de ellos recibió una cuchillada en el tórax, otra un botellazo en la cabeza y una puñalada y otro una herida de arma blanca en las costillas. Las tres víctimas tuvieron que ser trasladadas a un centro sanitario para suturarles las heridas.

Cuando la policía se personó en el lugar de los hechos y posteriormente habló con los heridos, todos coindieron en la descripción de sus agresores. Un adolescente y una persona con trenzas. El primero, con 13 años es inimputable y ha reconocido los hechos, aunque ha quitado toda responsabilidad en el chico con trenzas. La descripción de este coincide con la personas contratada para cantar en la discoteca a cuyas puertas se produjeron los hechos. Al menor de edad le intervinieron una navaja tipo mariposa, mientras que el otro no tenía arma alguna, aunque los dos tenían la ropa manchada de sangre.

En el juicio, el menor ha negado que el joven con trenzas participara en los hechos. ."Él no había hecho nada malo, solo cantaba. Todo lo hice yo", ha aseverado. La exnovia del cantante acusado para el que se `piden nueve años de cárcel también ha declarado que es inocente. "Estuve todo el tiempo con él dentro del local cuando sucedieron los hechos". Otra amiga ha declarado que este estaba dentro y salió y llamó a la ambulancia al ver a un amigo suyo herido.

Según el Diario de Mallorca, el cantante ha defendido su inocencia en los hechos. "No se me ocurre beber ni pegarme cuando me habían contratado para cantar. Yo estaba dentro y la pelea ocurrió fuera".

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Al término de la vista, la fiscal se ha ratificado en su petición inicial y ha solicitado para el procesado nueve años de prisión por tres presuntos delitos de lesiones y que indemnice a las víctimas con 4.900 euros por las lesiones y secuelas ocasionadas. Por su parte, el abogado defensor del acusado, Pedro Cerdà, ha pedido su absolución.