En el comunicado han afirmado que se activaron los protocolos de asistencia previstos para este tipo de situaciones

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AsturiasGuille Díaz, un corredor de 28 años que participaba en la Media Maratón "Ruta de la Reconquista" en Cangas de Onís, ha muerto durante la prueba deportiva. La Federación de Atletismo del Principado de Asturias y la organización de la Media Maratón han emitido un comunicado para expresar "su más profundo pesar" por su fallecimiento.

"En estos momentos de enorme tristeza, queremos trasladar nuestras más sinceras condolencias, afecto y cercanía a su familia, amistades, compañeros y a todas las personas que compartieron con él su pasión por el deporte y, en particular, por el atletismo", han señalado.

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"No fue posible evitar este trágico desenlace", lamentan en el comunicado

Para la Federación, su muerte ha sido "una noticia profundamente dolorosa que conmueve a toda la comunidad atlética asturiana". En el comunicado han afirmado que "desde el primer instante" se activaron los protocolos de asistencia previstos para este tipo de situaciones, interviniendo "de manera inmediata" los servicios sanitarios presentes en el evento, así como los equipos de emergencia movilizados.

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A pesar de todos los esfuerzos por salvarle la vida, "no fue posible evitar este trágico desenlace". La Media Maratón Ruta de la Reconquista es una prueba que cada año reúne a centenares de personas "unidas por los valores del deporte, el compañerismo, la superación y el respeto". "Hoy esos mismos valores nos unen en el recuerdo y homenaje a quien perdió la vida mientras participaba en una actividad que amaba", han recalcado en el comunicado publicado en las redes sociales.