Internado en un psiquiátrico el hijo que mató a su madre en Maçanet de la Selva creyendo que era un sicario

El joven acuchilló a su madre con una navaja y le dijo a su padre que había matado a un "sicario"

La trampilla del zulo en el que podría haber agonizado Esther López estaba sellada con espuma de poliuretano y tenía baldosas encima

Compartir







El hombre que acuchilló mortalmente a su madre cuando ésta le acompañaba a su domicilio en Maçanet de la Selva (Girona), en 2022, será internado en un psiquiátrico después de que así lo haya acordado el magistrado instructor tras una petición conjunta de Fiscalía y defensa. El fallo absuelve al procesado del delito de asesinato del que estaba acusado, con el agravante de parentesco, y declara su inimputabilidad por un eximente completo de anomalía o alteración psíquica.

En consecuencia, se le impone una medida de seguridad de internamiento en centro psiquiátrico adecuado al tipo de enfermedad o de libertad vigilada, para lo que se valorarán los informes médicos y las propuestas de los facultativos y médicos forenses. En los dos casos, la duración máxima de la medida será de veintitrés años y, además, se privará al procesado del derecho a la tenencia y porte de armas.

PUEDE INTERESARTE La jueza autoriza a la Guardia Civil un nuevo registro en la casa del acusado de la muerte de Esther López

Los hechos ocurrieron el 16 de julio de 2022 cuando el acusado, R.R.A., salió de la vivienda de sus padres para dirigirse a la suya a dar de comer a los perros de su propiedad. Los dos domicilios se encuentran en la misma finca y la madre decidió acompañarlo, pero el hijo la apuñaló por el camino con una navaja hasta acabar con su vida.

El ahora procesado regresó después a la vivienda familiar y le dijo a su padre que había matado "al sicario", tras lo que escondió el arma y huyó del lugar, aunque fue detenido más tarde por los Mossos d'Esquadra.

PUEDE INTERESARTE El bebé maltratado y agredido sexualmente por sus padres sale del hospital con una familia de acogida

El acusado sufría en aquel momento psicosis no especificada, según señala la sentencia, con las capacidades cognitivas y volitivas completamente anuladas, lo que provocó "que no tuviera conocimiento de los hechos cometidos ni comprensión de los mismos ni capacidad de control de sus actos".

Tras su detención, se acordó su ingreso en un centro psiquiátrico, mientras que su padre y su hermano renunciaban a cualquier indemnización.