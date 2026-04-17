Los ladrones se hicieron con el contenido de numerosas cajas de seguridad contratadas por clientes de ‘Crédit Agricole’

El atraco en Nápoles: liberados los 30 rehenes tras horas de tensión en el banco

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La Policía italiana ha reforzado la búsqueda de los atracadores implicados en el robo este jueves de una sucursal bancaría de ‘Crédit Agricole’ del barrio napolitano del Vomero, el más prestigioso de la ciudad. Los ladrones cuyo número aún se desconoce, accedieron al banco con máscaras de actores y se atrincheraron en su interior sobre las 12.30 horas reteniendo en su interior a unas 25 personas entre clientes y trabajadores.

Llamadas de vecinos que fueron testigos de la acción pusieron en alerta a las fuerzas de seguridad que tomaron rápidamente la zona para gestionar la liberación de los rehenes y la detención de los delincuentes. Una hora más tarde, los agentes lograron sacar a todas las personas que fueron rápidamente liberadas sanas y salvas con la participación de la Unidad de Intervención Especial de los Carabineros (policía militarizada).

Tras la salida de los rehenes, los agentes accedieron a la oficina para buscar a los criminales, aunque no han dado con ellos.

Saqueo de las cajas de seguridad

Algunos medios como locales apuntan a la posibilidad de que los ladrones hayan podido escapar a través de un agujero que da a las alcantarillas de la zona y que habría sido preparado con anterioridad para permitir una fuga sin ser detectados por los policías.

La policía científica está tomando muestras en la sucursal y en un vehículo aparcado a su puerta con la matrícula manipulada, mientras que la zona ha sido acordonada ante la presencia de numerosos curiosos y vecinos, que siguen las pesquisas y el rastro en torno al banco.

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Dentro de la sucursal asaltada, los investigadores trabajan especialmente en la zona de seguridad en la que estaban las cajas de seguridad contratadas por los clientes de la entidad bancaria, informa Corriere della Sera.

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Por el momento se desconoce la titularidad de las cajas violentadas y el contenido de las mismas, aunque se espera que los propietarios presenten denuncias para confirmar lo sustraído por los asaltantes.