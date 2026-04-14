Los Mossos investigan la brutal agresión grupal a un joven con discapacidad en Girona

Un vigilante de seguridad de la estación de tren avisó de los hechos, trasladándose diversas patrullas hasta el lugar

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Los Mossos d'Esquadra investigan una presunta una agresión que se produjo este sábado por la noche en Girona, donde un joven con discapacidad fue golpeado por un grupo de entre cuatro y seis personas, según han confirmado fuentes policiales a Europa Press y ha avanzado 'Nació'.

El aviso se produjo a las 23.30 horas cuando el joven recibió diversos golpes, uno de ellos en la zona del labio, lo que le produjo un corte que posteriormente le suturaron en un centro de atención primaria.

El vigilante de seguridad de la estación de trenes avisó de los hechos y posteriormente se desplazaron diversas patrullas de la policía catalana y el padre del joven. Al día siguiente se presentaron en comisaría para registrar la denuncia y ahora los mossos mantienen la investigación abierta por un presunto delito de lesiones.

Al parecer, no se conocían, pero la policía catalana sigue investigando para recabar el máximo número de testimonios y posibles indicios que ayuden a esclarecer los hechos.