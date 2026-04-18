El 112 recibió la llamada de la mujer alertando de que estaba herida y sangraba por las piernas

El suceso ha ocurrido en el piso que ambos comparten en el barrio de Ciudad Jardín, en Córdoba

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CórdobaUn hombre de 83 años, que padece alzhéimer, ha agredido este sábado a su mujer, de 81, en la vivienda que ambos comparten en el barrio de Ciudad Jardín, en Córdoba.

Fuentes de Emergencias 112 han explicado a EFE que alrededor de las 13.25 recibieron una llamada de la mujer alertando de que estaba herida y sangraba por las piernas, sin que diera más detalles acerca de lo que había ocurrido.

Hasta el lugar, se han desplazado efectivos sanitarios del 061, miembros del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Córdoba, Policía Nacional y Policía Local, que se ha hecho cargo de la investigación.