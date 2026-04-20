El aviso sobre la agresión al menor de 16 años fue recibido a las 19:54 horas del pasado domingo 19 de abril

La agresión se produjo en Seseña, en la calle Amapolas

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Un menor de 16 años ha sido trasladado a un centro sanitario tras resultar herido por una agresión con un arma blanca en Seseña, Toledo. Según ha informado el servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el aviso fue recibido a las 19:54 horas del pasado domingo 19 de abril.

Hasta el se desplazaron la Policía Local y la Guardia Civil, encargados de iniciar las diligencias y tomar declaración a los posibles testigos del hecho.

Continúan las investigaciones

La agresión se produjo en la calle Amapolas de la localidad manchega y el menor fue trasladado a un centro sanitario por uno de sus familiares. Hasta el momento continúan las investigaciones, ya que, tras lo ocurrido, no se tienen todavía datos sobre el estado de salud del menor ni sobre la identidad o posible detención del agresor.

El peso de la investigación de la agresión ha quedado principalmente en manos de la Guardia Civil, competente en materia de seguridad ciudadana en el término municipal.