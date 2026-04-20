Los especialistas usaron tablones y el toldo de un camión para crear una presa por encima del joven, con el objetivo de bajar el caudal y poder liberarlo

El complicado rescate de un niño de 3 años tras caer a un pozo en Toledo: la cavidad tenía 30 centímetros de diámetro y 15 metros de profundidad

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Una dotación de bomberos, el equipo de rescate del helicóptero, 061, efectivos del Gobierno de Cantabria y agentes de la Guardia Civil han rescatado esta tarde a un hombre de 30 años que tenía una pierna atrapada entre rocas en el río Pas, a su paso por Puente Viesgo, tras ser succionado por un sifón.

En una compleja maniobra, el trabajo conjunto y coordinado de los numerosos efectivos desplazados ha conseguido liberar al afectado, que tiene lesiones abrasivas en el pie y la rodilla, e hipotermia.

Según ha informado el Centro de Emergencias 112, la fuerza del agua ha arrastrado al joven, que ha sido succionado por un sifón y ha caído a la parte baja de una cascada, donde ha quedado atrapado, con la pierna entre las rocas, sin posibilidad de salir por la presión de las propias piedras y la fuerte corriente. El 112 ha recibido aviso de este suceso pasadas las 14:10 horas y ha movilizado a los recursos de intervención hasta el lugar.

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Así ha sido el rescate del hombre

Con los efectivos en zona, el equipo, al que se ha sumado un rescatador fuera de servicio que estaba en las inmediaciones y agentes de la Guardia Civil que realizan las labores de búsqueda del hombre desaparecido en Santiurde de Toranzo, ha asegurado a la víctima y se han valido de tablones y del toldo de un camión para crear una presa por encima del joven, con el objetivo de bajar el caudal y la fuerza del agua, que les impedían realizar maniobras para poder liberarlo.

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Una vez que las condiciones han permitido efectuar los trabajos de rescate, y después de que el hombre recibiera atención médica, han podido sacar la pierna que tenía atrapada y liberarle. El equipo sanitario le ha estabilizado en el lugar y ha sido trasladado en un Soporte Vital Avanzado de 061 hasta el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla para ser atendido.