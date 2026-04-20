Tras el rescate, el niño fue trasladado en UVI al Hospital Universitario de Toledo

La Guardia Civil ha abierto una investigación para aclarar cómo cayó el niño al pozo

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Un menor de 3 años ha sido rescatado por los bomberos del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios de Toledo después de haberse precipitado a un pozo de unos 15 metros de profundidad en Turleque, y posteriormente ha sido trasladado en UVI al Hospital Universitario de Toledo.

Los bomberos recibieron el aviso en la tarde del pasado sábado 18 de abril y, al acudir al lugar donde el pequeño había caído, una parcela de cercana a la ermita del Cristo del Valle, se encontraron con una pequeña cavidad de unos 30 centímetros de diámetro y 15 metros de profundidad que en el pasado formó parte de una noria de agua.

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Politraumatismos y atención sanitaria

El niño estaba con su familia y esta fue la que alertó del suceso que ocurrió cerca de las 13:32 horas. La acción de nueve bomberos de los parques de los municipios toledanos de Orgaz y Villacañas además del mando de guardia de Toledo tuvo final feliz, pues el niño fue rescatado con vida pero su trabajo fue muy complicado.

La entrada al pozo tenía unas dimensiones muy reducidas "y decidimos que mientras uno de los bomberos bajaba a dar apoyo al niño, los demás idearan un sistema para sacarlos a los dos desde la profundidad", explicó Alejandro Cepeda, sargento de bomberos.

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El niño, que sufre politraumatismos, estuvo consciente en todo momento y hubo que sacarlo lo más rígido posible para evitar daños. Su difícil rescate duró dos horas y, una vez en la superficie, fue atendido por un equipo sanitario y trasladado en una UVI móvil al Hospital Universitario de Toledo.

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A raíz de estos hechos, la Guardia Civil ha abierto una investigación para aclarar cómo cayó el niño al pozo y por qué la tapa estaba abierta con el fin de depurar posibles responsabilidades.