El joven, que había perdido el control, iba caminando descalzo y dando gritos y saltos por la calle

Una mujer evita una supuesta agresión sexual tras romper una botella en la cabeza de su agresor en Mijas, Málaga

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Efectivos sanitarios y la Policía Local de Maracena (Granada) auxiliaron el domingo por la tarde a un joven con una intoxicación grave por consumo de éxtasis líquido, y cuyo comportamiento "extraño", caminando descalzo y dando gritos y saltos por la calle, motivó numerosas llamadas de ciudadanos.

Los agentes no consiguen localizarlo hasta el principio de la noche, momento en el que tuvieron que intervenir para evitar que el joven se autolesionara o dañara a alguna persona.

A pesar de que el joven había perdido el control de sus facultades, en un momento de lucidez informó a los agentes que había consumido un pequeño frasco casi completo de éxtasis líquido y le entregó a los agentes el resto.

A través de su perfil en las redes sociales, la Policía Local de Maracena ha querido recordar "la extrema peligrosidad" de esta droga "capaz de provocar incluso la muerte en pequeñas dosis" Un equipo médico trasladó al joven al hospital y los agentes les escoltó en prevención de algún posible brote agresivo.