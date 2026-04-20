Condenado a 16 años por matar a un hombre con una barra de hierro en Barcelona en 2024

La sentencia considera probado que el acusado llevó a cabo el ataque de forma "repentina y sorpresiva"

Apuñalan a un mosso fuera de servicio tras intentar detener una discusión en Roquetes, Tarragona

Compartir







La Audiencia de Barcelona ha condenado a 16 años de cárcel al acusado de matar a un hombre en mayo de 2024 en Barcelona, golpeándolo con una barra de hierro en la cabeza, por un delito de asesinato con alevosía.

La sentencia del juicio celebrado con jurado popular, y consultada, considera probado que sobre las 23 horas del 1 de mayo de 2024, el acusado se encontraba en las inmediaciones de la Plaza del Mar de Barcelona, cogió una barra de hierro que llevaba escondida en la espalda y se acercó a dos personas, reclamando la atención de la víctima.

Le causó un traumatismo craneoencefálico que derivó en su fallecimiento

"Movido por la intención de acabar con su vida o cuanto menos conociendo las altas probabilidades de hacerlo", le asestó un golpe en la cabeza, provocando que se desplomara y, una vez en el suelo, le propinó dos fuertes golpes más.

La sentencia considera probado que el acusado llevó a cabo el ataque de forma "repentina y sorpresiva" y que la víctima no pudo defenderse de forma eficaz, ni inicialmente ni tras caer al suelo tras recibir el primer golpe.

El acusado deberá indemnizar a la madre de la víctima con 120.000 euros por el daño moral por la muerte violenta de su hijo y no podrá aproximarse ni comunicarse con ella durante 10 años una vez cumplida la pena privativa de libertad.