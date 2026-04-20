Un conductor de autobús ha sido despedido después de que un niño de 12 años fuera arrastrado por la carretera durante cientos de metros

Nathaniel tuvo que levantar las piernas del suelo y sujetarse con la mano derecha al marco interior de la puerta.

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Un conductor de autobús ha sido despedido después de que un niño de 12 años fuera arrastrado por la carretera durante cientos de metros cuando su brazo quedó atrapado al intentar salir del vehículo. Los hechos han ocurrido en Melbourne, causando una gran polémica por un descuido que pudo resultar fatal.

El brazo del pequeño y parte de su mochila se quedaron atrapado dentro del autobús cuando intentaba bajar, y ahí estuvo el pequeño durante cientos de metros hasta que se dieron cuenta de la situación. El autobús arrancó antes de que Nathaniel pudiera liberarse o pedir ayuda”, dijo su madre, Grace, en una publicación en las redes sociales. "Nathaniel tuvo que levantar las piernas del suelo y sujetarse con la mano derecha al marco interior de la puerta mientras pasaba junto a los coches aparcados"

En un comunicado emitido el lunes, Ventura Bus, la empresa que opera el servicio de autobuses, afirmó que el incidente fue "muy preocupante".

“Seguiremos brindando apoyo al pasajero y a su familia en estos momentos”, declaró un portavoz de Ventura Bus. "La seguridad de nuestros pasajeros es nuestra prioridad. Hemos recalcado nuestros protocolos de seguridad a todos los conductores e implementaremos una revisión para mejorar los programas de formación de conductores.”

La primera ministra Jacinta Allan también se pronunció sobre el incidente. “Todos los padres quieren asegurarse de que sus hijos lleguen a la escuela sanos y salvos, y esas imágenes son simplemente un incidente impactante”, ha señalado este mismo lunes. “Mis pensamientos están con ese niño, su familia y sus cuidadores, que están claramente angustiados, informa News.com.au.

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La madre del pequeño contó que fue una mujer que iba en un coche cercano la que se percató de que el niño iba colgado del lateral del autobús, grabó un vídeo del pequeño y tocó la bocina para avisar al conductor. Afortunadamente, el niño de 12 años no sufrió ninguna lesión aparte de algunos moretones leves, pero su madre dice que ahora no puede viajar solo en el autobús. Le aterra. “Ahora sufre de ansiedad y ya no se siente seguro para coger el autobús solo, por lo que está acudiendo a un psicólogo para que le ayude a superar su trauma”, dijo. “También está recibiendo asesoramiento psicológico en la escuela.” El pequeño, dice la madre, sufre ataques de pánico.