Claudia Barraso 20 ABR 2026 - 18:49h.

La familia de Rodrigo insiste en que no se trata de una desaparición voluntaria: la última persona en verle fue una amiga de la que se despidió de madrugada

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Rodrigo Corchero es un joven onubense de 30 años que lleva desaparecido desde el pasado viernes. Salió de trabajar a media tarde y habló con su pareja, quien estaba fuera de Huelva y al que le dijo que se iba a tomar algo con unos amigos. A partir de aquí, lo último que se sabe del desaparecido es que a las 04:40 horas de la madrugada se despidió de su amiga y que no fue a trabajar al día siguiente.

La alarma se creó a primera hora de la mañana, cuando su pareja lo llamó al teléfono móvil y no daba señales de vida. Desde el trabajo de Rodrigo Corchero confirmaron que tampoco había asistido, por lo que directamente su pareja llamó a los bomberos pensando que le podría haber ocurrido algo dentro de su domicilio. Sin embargo, cuando los especialistas accedieron al interior de la vivienda, comprobaron que el joven no estaba en la casa y se activó la alerta de búsqueda.

Desde 'SOS Desaparecidos' ya han activado una alerta y compartido una imagen suya a través de redes sociales junto con una descripción para conseguir la colaboración ciudadana. Rodrigo tiene 30 años, mide 1,65 metros, es de complexión delgada, pelo negro, ojos negros y en el momento de la desaparición llevaba unos vaqueros claros, una camisa marrón de flores naranjas, dos pendientes en las orejas y brackets metálicos.

Su entorno afirma que "no es una desaparición voluntaria"

Su familia ha hablado de su desaparición en el programa ‘Hoy en día’, del Canal Sur. “Nunca ha tenido problemas con nadie y el hecho de que no tengamos ningún tipo de noticias nos tiene muy desolados”, explica María Ángeles, prima del desaparecido. De la misma manera, pedían ayuda para tratar de dar con cualquier pista que sirve para conocer el paradero de Rodrigo.

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Así mismo, su entorno ha afirmado que su desaparición no es voluntaria: “Él es una persona muy responsable, que nunca falta al trabajo y esa es la primera voz de alarma que recibimos, el hecho de que no asista a su trabajo. Eso ya es algo que llama la atención. Además, ayer tenía un evento familiar muy importante para él”, asegura su prima.

A pesar de que desapareció el sábado de madrugada, tras despedirse de su amiga para ir a su casa, el teléfono de Rodrigo ha estado activo hasta el domingo al mediodía. Con el paso de las horas sigue aumentando la tensión y crece la incertidumbre de qué le podría haber pasado al joven. Las autoridades han abierto una investigación y tratan de dar con el paradero de Rodrigo con las pistas que tienen hasta el momento.